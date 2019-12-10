Üç Ataist Mevlana’ya giderler!..

Üç ateist Mevlânâ’ya gitmişler. Ona; Eğer müsaitsen sana üç sual soracağız? Mevlânâ; -Ben müsait değilim Şems’e gidin demiş. Ateistler Şems’e gitmişler. Şems de o sıra bir Kerpiç ile oyalanmaktadır.

YAŞAM 10.12.2019, 16:41 10.12.2019, 17:01
Üç Ataist Mevlana’ya giderler!..

Üç ateist Mevlânâ’ya gitmişler. Ona;-Eğer müsaitsen sana üç sual soracağız?. Mevlânâ; -Ben müsait değilim Şems’e gidin demiş. Ateistler Şems’e gitmişler, Şems de o sıra bir Kerpiç ile oyalanmaktadır. Ateistler; -Müsaitsen sana üç sual soracağız.

Şems; Müsaidim birinci soruyu sor.

Ateistler aralarında bir sözcü seçmişler. Ateist; Allah var diyorsunuz ama Allah’ı göremiyoruz Allah’ı gösterin de biz de inanalım. Biz görmediğimiz şeye inanmayız.

Şems: Diğer suali sor.

Ateist; Diyorsunuz “Şeytan ateşten yaratıldı ama daha sonra da diyorsunuz seytan ateşle cezalandırılacak bu saçma değil mi ateş ateşe azap eder mi”?

Şems;Son soruya geç. Ne diye insanlara hep baskı kurarsınız, nedir bu ŞERİAT, bırakın insanlar ne yapmak istiyorsalar onu yapsınlar o zaman insanlar daha mutlu olur.. Bütün bu sorularımıza cevap ver ki Allah’a İman edelim veremezsen ne olacağını biliyorsun.

Ateist daha cümlesini bitirmeden Şems yerdeki kerpiçi alıp Ateisttin kafasına atmış. Ateisttin kafasına hiçbirsey olmamış. Sadece acı ile inliyormuş.

Dışardan darbe yediği belli olmuyor. Ateist kadıya gidip davacı olmuş. Kadı Şems’ten hesap sormak için onu huzuruna getirtmiş..Kadı;

Söyle bakalım. Niye bu adamın başına kerpiç attın. Adam şimdi senden hakkını istiyor..

Adam Ateist diye niye ona kötü davranıyorsun. Bizim Dinimizde hoşgörü var. Çabuk hesap var.

Şems; Ben hiçbir şekilde bu adama şiddet kullanmadım. Bana üç soru sordu. Ben de bu adamın dilden anlamayacağını anladım. Onun yaşayarak öğrenmesini istediğimden üç sorunun üçüne de tek cevap verdim. Nasıl yani?. Bu adam bana dedi ki “Allah’ı bana göster inanayım”. Ben bu adamın yalan söylediğine inanıyorum.

Bu adamın başı falan ağrımıyor. Başının ağrısını göstersin de İnanayım. Ateist; Ama acıyor ben hissediyorum.-Ben de Allah’ın varlığını hissediyorum. Ateist çaresizce susmuş. Söyleyecek bir laf bulamamış.

Şems; Daha sonra bana dedi “Şeytan ateşten yaratıldı ateş ateşe azap eder mi hiç” Ben de bu adama cevap olarak kerpiç attım. Kerpiç de topraktan insan da topraktan nasıl kerpiç insana acı veriyorsa ateş de Şeytana öyle acı verecek…

Ateist; Ama ama şeyyy. Şems devam etmiş; Daha sonra bana “Bırakın insanlar ne yapmak istiyorsa yapsınlar ne diye onları engelliyorsunuz” dedi. Ben de o an bu adama çok sinirlendim ve kafasına kerpiç atmak istedim. Söyleyin bana “Her insan yapmak istediğini yaparsa Dünyada düzen kalır mı"

Üç Ateisttin de o anda kalplerinde birseyler açılmaya başlamış ve Allah’a iman etmişler. Kadı Şems’i cezalandıracaktı ama eski Ateistler yeni Mü’minler davalarından vazgeçmiş.

#Ataist #Mevlana #Müslüman #İslam #Hiristiyan
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