Temel ve Gümrükçü: Gümrük Memuru ve Uyanık Temel

Bir gün Gümrük Memuru bu durumdan kuşkulanmış. Temel’e:

– Dur. Ne geçiriyorsun gümrükten, demiş.

Temel : – Kum geçirirum da, demiş.

Memur kum torbasına elini sokmuş karıştırmış gerçekten sadece kum varmış torbada. Bu olaydan sonra Temel yıllarca gümrükten bisikletle önünde kum torbası olduğu halde geçmiş. Yıllar sonra Trabzon’da bir kahvede Temelle Gümrük Memuru karşılaşmış.

Gümrük Memuru :

– Ula Temel artık emekli oldum sana bir şey yapamam da gerçekten ne geçiriyordun gümrükten çok merak ediyorum?, demiş. Temel:

– Bisikleeeet, demiş :))

Buda bizden olsun:)

25 cente

Bir Türk Amerika’ya gezmeye gider. Sokakta dolaşırken tuvaleti gelir. Koştura koştura umumi bir tuvalet bulur. Kendini bir an önce içeri atmak ister fakat kapıdaki adam 25 cent ister. Bizimki sıkışa sıkışa 25 cent’i verir içeri dalar. Zart zurt sesleri ile ihtiyacını giderirken yaparken yandan da “yavaş be adam” diye bir ses gelir.. Meğer yanda da bir Türk vardır. İşini bitirip dışarı çıktıktan sonra yandakiyle karşılaşır ve lafı yapıştırır:

– “Be adam 25 cente Mozart’ı mı dinleyeceğini sanıyordun?”.

MEKTUP

Akıl hastanesinde koğuşları gezen başhekim, bir delinin oturmuş, bir şeyler yazdığını gördü:

– “Kolay gelsin ne yazıyorsun?”

– “Mektup yazıyorum efendim.”

– “Yaaa. Kime yazıyorsun?”

– “Kendime.”

– “Peki ne yazılı mektupta?”

– “İlahi doktor bey, deli misiniz siz. Mektubu daha almadım ki içinde ne yazdığını bileyim?”