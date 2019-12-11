Temel Dayağa

Japon’un biri Rize’de bir kahveye girmiş ve herkese kafa tutmuş:

– Var mı aranızda delikanlı, varsa çıksın dışarı! Tahmin edeceğiniz üzere Temel kapıya doğru yürümüş.

– Çıkıyorum ulan, görelim bakalım erkekliğini! Birkaç dakika sonra Temel ağzı burnu dağılmış kahveye geri dönmüş. Peşinden de Japon kasılarak içeri girmiş. Temel’i göstererek söylenmiş:

– Ona ejderin kuyruk sallamasıyla vurdum…

Ertesi gün Japon yine gelmiş. Yine meydan okuma. Yine Temel’den rest. Ve birkaç dakika sonra kapıda yine ağzı burnu dağılmış bir Temel! Ve peşinden kasılarak yaptığı oyunu açıklayan

Japon:

– Ona ejderin yakasusi tekniğiyle vurdum… Ertesi gün yine aynı

hikaye:

Dayak yemekten ayakta duramaz hale gelmiş Temel ve her gün değişik bir stil kullanan

Japon:

– Ona ejderin kimanto tekniğiyle vurdum… Ve bir sonraki gün Japon yine kahveye gelip, yine herkese kafa tutmuş. Japon’un karşısına çıkan yine Temel olmuş. Birkaç dakika sonra herkes suratı dağılmış bir Temel beklerken bu defa Japon her tarafı kanlar içinde kapıda belirmiş! Temel’de hemen arkasından gelmiş, Japon’u göstererek gülümsemiş:

– Ona Toyota’nın krikosuyla vurdum…