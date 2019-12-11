Tanımadığı birisinden numara isteyince

- numarani verir misin?

+ 1732.

- ee gerisi?

+ sure 17, ayet 32.

- nee?

+ zinaya yaklasmayin. cunku o pek cirkindir...

Nasihatler

Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden bilebilirsin hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını.

Hak yolunda ilerlemek yürek işidir, akıl işi değil… Kılavuzun daima yüreğin olsun, omzun üstündeki kafan değil. Nefsini bilenlerden ol; silenlerden değil…

Diyorlar ki dost acı söyler? Acıyı söyleyene dost denilmez ki! Seni sevmeyen acı söyler dostun sana söyleyeceği acı dahi olsa senin canını acıtmayacak şekilde tatlı dille söyler.

Şeriat der ki: Seninki senin, benimki benim. Tarikat der ki: Seninki senin, benimki de senin. Marifet der ki: Ne benimki var ne seninki. Hakikat der ki: Ne sen varsın, ne ben. Şems-i Tebrizi

Günün güzel sözlerinden

Tutamayacağın sözü diline, veremeyeceğin sevgiyi kalbine, mutlu edemeyeceğin insanı ömrüne koymayacaksın. Sen birini üzüp kandırdığında, o kişi dünyanın en aptaI insanı olmaz. Sen karaktersizliğini ispat etmiş oluyorsun.