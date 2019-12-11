Öğretim Üyesine Efsane Kapak
Bir öğretim üyesi, üniversitede sınıfa girer ve ilk sıradaki öğrenciye sorar, adın nedir? “Ali” der öğrenci. Öğretmen bağırarak defol bu sınıftan, bir daha benim dersime gelme” der. Öğrenci şaşkın bir şekilde sınıfı terk eder. Tüm öğrenciler şaşırır ama kimse tepki vermez.
Bir öğretim üyesi, üniversitede sınıfa girer ve ilk sıradaki öğrenciye sorar, adın nedir? “Ali” der öğrenci.
Öğretmen bağırarak defol bu sınıftan, bir daha benim dersime gelme” der. Öğrenci şaşkın bir şekilde sınıfı terk eder. Tüm öğrenciler şaşırır ama kimse tepki vermez.
Öğretmen derse başlar peki kanunlar neden vardır? diye sorar. Çocuklardan biri cevap verir suçluları cezalandırmak için vardır. “Devam” der hoca, başka?
Bir başka öğrenci; toplumda düzeni sağlamak için vardır. Başka? Bir kız öğrenci de “adaleti sağlamak için vardır” der. Hoca; peki ben Ali’ye adaletsiz davrandım mı? “Evet” der öğrenciler.
Peki, buna hepiniz şahit oldunuz, neden tepki vermediniz? Herkes susar.
Hoca; adaletsizliğe şahit olup göz yuman insanlar bir gün haysiyetini kaybetmeye mahkum’dur.
Haysiyetini kaybeden kişiyle de masaya oturup tartışılmaz der.
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