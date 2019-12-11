Kıvırma Şekli

Amerika’da Bir Süpermarkette, Bir Müşteri Yarım Kivi Satın Almak İster.

Tezgahtar İse Bunun Mümkün Olmadığını Söyler. Müşteri Israr Edince De Tartışma Büyür.

İşin İçinden Çıkamayacağını Anlayan Tezgahtar Koşa Koşa Müdürün Odasına Gider, Kapıyı Açar Açmaz;

─ Efendim, Hayvanın Biri Yarım Kivi Almak İstiyor, Der. Şöyle Bir Arkasına Dönünce Bir De Ne Görsün!? Müşteri De Arkasından Gelmiş, Ensesinde Duruyor!..

Uyanık Tezgahtar Hemen Müşteriyi İşaret Ederek;

─ Bu Beyefendi De Diğer Yarısını Almak İstiyor Efendim, Der.

Müdür Durumu Anlar, Bozuntuya Vermez. Müşteriye Mecburen Yarım Kiviyi Verip Gönderirler.

Yaklaşık Bir Saat Sonra Müdür Tezgahtarı Tekrar Odasına Çağırır;

─ Tebrik Ederim, Çok Zeki Davrandın, İyi İdare Ettin. Nerelisin Sen?

─ Brezilyalıyım Efendim, Der Tezgahtar.

─ Amerikaya Neden Geldin?

─ Brezilya Cazip Bir Yer Değil Efendim, Çok Fazla Seçenek Yok Maalesef. Orada İnsanlar Ya Fahişe Oluyor, Yada Futbolcu…

Müdür;

─ Biliyor Musun, Benim Karım Da Brezilyalı, Der Demez Tezgahtarın Kafasından Kaynar Sular Dökülür.

Son Bir Çırpınışla Sorar;

─ Yaaaaaaaa Öyle Mi! Yenge Hangi Takımda Oynuyor?