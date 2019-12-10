Evli ve Dul arasındaki fark

Temel'e sormuşlar?

- Evli kadın ile dul kadın arasında ne fark vardır?

- Dul kadın kocasının nerede olduğunu piliyor,

- Evli kadın pilmeyiyu!..

Nasreddin Hoca göle maya çalarken Temel bunu görmüş.

- Hayırdır hocam ne yapıyorsun? Demiş.

Hoca: - Göle maya çalıyorum.

Temel: - Yaa hocam ne yapacaksın o kadar yoğurdu..