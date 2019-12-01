Doktor Mehmet Öz den batık kıl sorununa çözüm
Sağlık üzerine yaptığı Tv Show programında yüzde oluşan sakal bıyık ve kirpik sorunlarına üzerine eğitimi.
YAŞAM 01.12.2019, 17:32
Amerikalı ünlü Türk asıllı doktor Mehmet Öz ün sağlık üzerine yaptığı Tv Show programında yüzde oluşan sakal bıyık ve kirpik sorunlarına üzerine eğitimi.
Mehmet Öz : Dr. Mustafa Öz ve Suna Hanım'ın oğlu olan Mehmet Öz, 11 Haziran 1960'da babasının görev yaptığı Cleveland, Ohio, Amerika'da dünyaya geldi. Seval ve Nazlım adında kız kardeşleri vardır. Orta öğrenimini eğitimini Wilmington, Delaware'deki Tower Hill School'da tamamladı. 1982'de Harvard Universitesi'nden mezun oldu.
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