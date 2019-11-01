Doğa güzelliği severlerin Akdeniz'deki evi 'Olympos'

Antalya’nın Kumluca ilçe sınırlarında çam ağaçlarıyla kaplı bir vadiye kurulmuş olan Likya dönemine ait Olympos şehri, köklü tarihi, antik kent kalıntıları, eşsiz doğası, bungalov evleri, caretta carettaların yumurta bıraktıkları enfes sahili, alternatif spor aktiviteleriyle keşif meraklılarının, özellikle sırt çantasını kapıp gelen kampçıların Akdeniz'deki evi.

Mitolojik hikayelere de ev sahipliği yapmış olan "Olympos", Türkiye'deki en önemli turizm merkezlerinden biri. Her yıl dünyanın farklı coğrafyalarından turistleri ağırlayan "Olympos", doğa ve tarihle iç içe vakit geçirmek isteyenlere, unutulmayacak bir tatil keyfi sunuyor.

Likya medeniyetinin en önemli liman şehirlerinden biri olan "Olympos", sahip olduğu tarihsel değerleri, muhteşem sahili, endemik bitkileri, caretta carettaları, meşhur ağaç evleri ve sportif aktivitelere imkan tanıyan doğasıyla tüm dünyada tanınıyor.

Olympos'ta Kadir’in Ağaç Evleri'nin işletmeciliğini yapan Kadir Kaya da bu eşsiz güzelliğin büyüsüne kapılanlardan biri.

Kendisine doğanın içinde bir yaşam alanı yaratma fikriyle yola çıkan Kaya, zor şartlar altında ilk zamanlarını geçirdiği bu doğa harikasının yıllar içinde bir cazibe merkezine dönüşmesine katkı sağladı. Karavan ve çadır turizmi ile sektöre adım atan Kaya, Olympos'ta alternatif turizmin gelişmesine öncülük etti.

Karavan turizminin sona ermesinin ardından "sırt çantalı" turistlere yönelen Kaya, ülke turizminin göz bebeği Olympos'la ilgili AA muhabirine şunları anlattı: