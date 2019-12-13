Çatıya Çıkan Kedi Ve Temel

İlyas uzun süren bir Amerika yolculuğundan dönmüştü.

Temel ağabeyini hava alanından aldı. Birlikte eve dönerken İlyas; *Yahu benim sevgili kedim pamuk neyapaur diye sorar ? Ona iyi baktın *mı bakmışındır herhalde ben yokken.

- Kedin öteki dünyayı boyladı… Ne diyesun böyle Pat diye söyleyivermişti Temel. İlyas yıkılmıştı .

Kendini toparladığında; Ne kalpsiz adamsın sen… Pamuk’u ne kadar sevdiğimi bilirken, insan Öyle aniden göçüverdi diye söylenir mi? Temel; -Ya ne der? İlyas anlattı;

• Kötü bir haberi daha alıştıra alıştıra, daha duygusal vermenin yolları vardır. Mesela : Sonunda pamuk bir gün çatıya çıktı…

• Diye bilirdin . İtfaiyeyi çağırdık ama indiremediler.

• Sonunda pamuk hayatta en sevdiği şeyi yaparken, çatıda güvercin peşinde koşarken… falan diye bir şeyler uydura bilirdin.

• Çok mu zor böyle anlatmak? Duygusuz adam.

• Kusura bakma ağabey bir daha dikkat ederim, demiş Temel.

• Şimdi söyle bakalım temel sen nasılsın, anam ve babam nasıl?

• Şey hım küm dedi temel . Ben iyiyim, Annem de iyi. Babam bir gün çatıya çıktı.