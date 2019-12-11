Ateşi Çıkan çocuğu Annesi kurtardı

Hemen hemen herkes su çiçeği geçirmiştir ve bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu bilirler. Öte yandan su çiçeğini küçükken geçirmek yetişken geçirmekten çok daha iyidir. Aksi halde durum daha da ciddileşmektedir. Su çiçeği ölümcül değildir ve su çiçeği geçiren herkes benzer acıyı çekmiştir. Ancak bir çocuğun geçirdiği su çiçeği tam anlamıyla kabusa dönüştü.

Her şey oğlunun ateşinin olması nedeniyle İngiltere’nin Warrington şehrinde yaşayan Hayley Lyons’un oğlu Lewis’ı doktora götürmesiyle başladı. Doktor, Hayley’e oğluna ibuprofen vermesini söyledi. Anne, doktorun tavsiyesini dinledi ve ilacı oğluna verdi. Lewis, ibuprofen kullandıktan sonra durumu daha da kötüleşti. Hayley oğlunu alarak hemen acile koştu. Bu sefer çocuğa ciddi bir hastalık teşhisi koyuldu.

Arkadaşlarının çocukları da su çiçeği geçirmekte olduğundan Hayley diğerlerini uyarmak için Facebook’ta şöyle bir gönderi paylaştı: “Çocukları su çiçeği geçiren anneler sizlere sesleniyorum. Çocuğunuza kesinlikle nurofen/ibuprofen vermeyin. Dört farklı doktora gittik. Hiçbiri de Lewis’in ateşinin düşmesini sağlayamadı. Bu ilacın iltihaplanma önleyici etkisi olduğundan su çiçeğinin şiddetini daha da arttırıyor. Burada gittiğimiz bütün doktorlar çocuğumun ‘sadece su çiçeği’ geçirmekte olduğunu söylediler. Biz de oğlumu Alderhey’e götürdük ve sonunda gerçeği öğrendik.” Anne son olarak, “Sonunda oğlumun kan zehirlenmesi geçirdiği tespit edildi ve hemen tedavisine başlandı. Eğer doktorlara güvenip ilacı vermeye devam etsek oğlum bugün hayatta olmayabilirdi. Alderhey’deki doktorlara çok teşekkür ediyoruz.7

Doğru teşhis sayesinde oğlumun hayatını kurtardılar. Su çiçeği geçiren çocuğunuz varsa sadece CALPOL kullanın. Nurofenin resmi internet sitesinde su çiçeği geçiren çocuklara verilmemesi öneriliyor. Biz de daha sonradan öğrendik. Ancak doktorların bunu bilmesi gerekirdi” dedi. Hayley, annelik iç güdülerine ve tecrübelerine güvenerek oğlu Lewis’in hayatını kurtardı.