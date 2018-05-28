Yasak Elma son bölüm İzle - Dengelerin değişmeyle Yıldız çaresiz kalıyor!

Fox TV'nin sevilen dizisiyle ilgili Yasak Elma son bölüm izle aratması internette sıkça yapılıyor. Yasak Elma 11. bölümüyle izleyenleri şok etmeye devam ediyor.

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 11. bölümüyle izleyicileri ekran başına kitlemeyi başardı. Fox TV'nin iddialı yapımlarından birisi olan Yasak Elma izleyicilerini heyecanlandırdı. Yasak Elma son bölüm izle aratması dizinin sevenleri tarafında sıkça yapıldı. Yasak Elma son bölümü Pazartesi gecesi damgasını vurdu. Ender'in eve gelmesiyle beraber bütün dengeler değişmeye başladı. Dengelerin değişmesinin ardında Yıldız çaresiz kaldı. Yasak Elma 11. bölümde ortalık iyice karıştı.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

Yasak Elma 11. bölümüyle gecesine damgasını vurdu. Yasak Elma pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen dizilerden birisi oldu. Yasak Elma'nın son bölümünde dengeler değişiyor. Yıldız'ın yaşanan olaylardan etkilenmesi herkesi şaşırtıyor. Yasak Elma son bölüm izle ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE YAŞANAN OLAYLAR...

Alihan’ın korkuları yüzünden verdiği ani karar, Zeynep’i perişan eder ve işten ayrılmaya karar verir. Alihan ise ondan ayrılmasına rağmen onu her gün görmemeyi kabul edemez. Bu arada şirkete Alihan’ın Amerika’da çalışan üst düzey yöneticisi Cem genel müdür olarak gelir. Ender Yıldız’ı bütün cemiyete rezil etmenin yolunu bulur. Erim’in anı rahatsızlığı Halit’i hayati bir karar vermek zorunda bırakır…

YASAK ELMA 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender’in eve gelmesi bütün dengeleri değiştirir. Erim’in mutluluğu için sessiz kalan Halit Ender’in elini güçlendirirken, Yıldız çaresiz bu duruma katlanmak zorunda kalır. Zeynep ise şirket içi aldığı bir kararla Alihan’ı beklemediği yerden vurur. Alihan, Cem ve Zeynep yakınlaşmasından çok rahatsızdır. Bu durum onun çocukluğunda yaşadığı büyük travmayı yeniden hatırlamasına neden olur.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

Kaynak: AjansHaber