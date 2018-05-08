Yasak Elma 8 Bölüm (Son Bölüm) - Yıldız'ın hayalleri gerçek olacak mı?

Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma 8 bölüm izleyiciler tarafından çok beğenildi. Yasak Elma son bölümde neler olacağı şimdiden merak konusu oldu.

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 8 bölüm ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Dizi yayınlanan son bölümüyle yine reyting sıralamasında üst sıralardan inmedi. Yıldız'ın Halit'in sunduğu tekliften sonra büyük bir mutluluk yaşadı. Yıldız bu teklifle beraber hayallerini gerçekleştirme imkanı buldu. Yıldız'ın hayallerini gerçekleştiriyor olması Yasak Elma son bölüm de herkesi mutlu etti. Ablasının bu evliliği yapmasına hoş gözle bakmayan Zeynep yeni bir plan yapar. Yasak Elma'nın yeni bölümüne dair tüm detayları haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.

YASAK ELMA 8 BÖLÜM

Yasak Elma 8 bölüm ile yine izlenme rekorları kırdı. İzleyiciler şimdiden yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Yeni bölümde yaşanacak olaylar şimdiden izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Peki Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler olacak? Yasak Elma her hafta yeni bölümüyle Pazartesi günleri saat 20.00'de FOX'ta!

YILDIZ'IN HAYALLERİ GERÇEKLEŞİYOR

Halit’in evlenme teklifi karşısında şok olan Yıldız’ın hayalleri gerçek olmak üzeredir. Zeynep ise ablasının aşk evliliği yapmamasına hiç sıcak bakmaz.

YILDIZ'IN KARARI MERAK EDİLİYOR

Yıldız evlilik kararıyla birlikte sadece Ender’le değil Halit’in kızları Lila ve Zehra’yla da uğraşmak zorunda kalacaktır. Yıldız ve Halit’in evlilik kararı alması, Alihan ve Zeynep için yeni bir sınav demektir. Bütün bu karmaşanın içinde nikah için Zeynep ve Yıldız’ın annesi Asuman İstanbul’a gelir.

YASAK ELMA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

YASAK ELMA KÜNYESİ



YAPIM: MED YAPIM

YAPIMCI: FATİH AKSOY

YÖNETMEN: NESLİHAN YEŞİLYURT

ÖYKÜ & SENARYO: MELİS CİVELEK - ZEYNEP SOYATA

UYGULAYICI YAPIMCI: ARZU EĞMİR

Kaynak: AjansHaber