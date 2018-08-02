YAŞ toplantısı sona erdi: Kararlar açıklandı!

Başkan Erdoğan başkanlığındaki YAŞ toplantısı 2.5 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. Önemli atamaların yapıldığı toplantı 2,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açıklama yapıldı.

GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Kalın, "9 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi. 12 general/amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiştir. 215 olan general/amiral sayısı 244 olacaktır. 13 generalin görev süreleri 1 yıl, 383 albayın görev süreleri 2 yıl süreyle uzatıldı." dedi.

ORGENERAL İSMAİL METİN TEMEL

Kalın, "Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi" diye konuştu.