Yarın başlıyor! Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili önemli uyarı geldi
Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredildi. 2 Nisan yani yarından itibaren çipli kimlik kartlarının yanı sıra ehliyet ve pasaportlar da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden verilecek.
FOTOĞRAF, PARMAK İZİ VE İMZA HEPSİ İÇİN GEÇERLİ
İçişleri Bakanlığı, hazırladığı videoyla uygulama hakkında bilgilendirme yaptı. Buna göre, vatandaş nüfus müdürlüklerine geldiğinde vereceği fotoğraf, parmak izi ve imza hepsi için geçerli olacak. Alo 199 vatandaş etkileşim merkezinden ya da randevu.nbi.gov.tr adresinden randevu alınacak.
Videolu paylaşımda 503 olan pasaport başvuru merkezinin 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktasının 680'e çıktığı kaydedildi.
'ŞİKÂYETLER ARTACAK'
E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart ise, 2 Nisan 2018 tarihi itibarıyla çipli kimlik kartlarının yanı sıra ehliyet ve pasaportların da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredileceğini hatırlatarak, işlemlerde yetersiz altyapı ve iş yükü nedeniyle büyük sorun yaşanacağını savundu.
Kart, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, sendika olarak özellikle aylar öncesinden nüfus müdürlüklerinin personel açığı ve fiziki altyapı eksikliklerine dikkat çekmelerine rağmen, henüz eksikler tamamlanmadan devir işlemine geçildiğini söyledi.
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