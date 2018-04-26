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26 Nisan 2018 17:41 | Son Güncelleme: 26 Nisan 2018 17:41

Yarıda kalan derbinin oynanacağı saat açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olaylı bir şekilde yarıda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin oynanacağını saati açıkladı. TFF'nin yaptığı açıklamaya göre derbi 3 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da başlayacak.

Yarıda kalan derbinin oynanacağı saat açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin başlama saatini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 3 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da başlayacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

TFF Yönetim Kurulu tarafından, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü kaldığı dakikadan itibaren devamına karar verilen Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci müsabakasının oynanacağı saat belirlendi.

Kaldığı andaki şartlarla ve seyircisiz olarak oynanacak müsabaka, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: fenerbahçebeşiktaşziraat türkiye kupası


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