Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren bayram izni kararı!

Yargıtay milyonlarca çalışanı ilgilendiren bayram tatili kararını açıkladı. Alınan karara göre ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarına karşılık izin yerine ücret ödenecek.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarına karşılık izin kullandırılamayacağına, bu günlerde yapılan çalışmalar için ücret ödemesi yapılması gerektiğine hükmetti.

Kararda, "İşçi tatil günleri çalışmışsa bunun karşılığı ücretin ödenmesi gerekir. Bu çalışma sonrası karşılığında izin kullandırılması, tatil ücretine hak kazanamayacağını göstermez. Zira tatil çalışmaları karşılığı serbest zaman veya izin verilmesi yasaya uygun değildir" denildi.

Kaynak: Ajanslar