Yargıtay Başkanı'ndan önemli mesaj

Yargıtay Başkanı Cirit: "Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ideallerini yaşatma ve yüceltme iddiasını taşıyan yabancı devletlerin, öncelikle uluslararası hukukça korunan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenliğine saygı duyması gerekir" dedi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yeni Adli Yıl'ın açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yabancı devlet vatandaşlarının tutuklanmasına ilişkin de görüşlerini paylaşan Cirit, şunları söyledi:

''YABANCI DEVLETLERİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN EGEMENLİĞİNE SAYGI DUYMASI GEREKİR''

"Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ideallerini yaşatma ve yüceltme iddiasını taşıyan yabancı devletlerin, öncelikle uluslararası hukukça korunan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenliğine saygı duyması gerekir.

Bir yabancı devlet vatandaşının tutuklanması ve yargılanmasına ilişkin kararları verecek tek ve mutlak güç, bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir."

Kaynak: Ajanslar