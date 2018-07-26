Yardım bekleyen genç kız için Bakan Selçuk harekete geçti

Sosyal medya hesabından amcası tarafından taciz edildiğini söyleyen Bahar Doğrul'a Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı'ndan destek geldi.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 18 yaşındaki Bahar Doğrul'un açıklamaları sonrası çok yönlü çalışma ve takip başlattı.

ZEHRA SELÇUK: "HUKUKİ SÜREÇ TAKİP EDİLECEK"



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Selçuk'un, Twitter hesabından amcasının istismarına uğradığını iddia eden ve sosyal medyada yayımladığı videoyla yardım çağrısında bulunan Bahar Selçuk'la ilgili sürecin takip edilmesi talimatı verdiği bildirildi.

Paylaşımda, "Sosyal medyada yayınladığı video ile yardım çağrısında bulunan Bahar Doğrul için Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla İzmir İl Müdürlüğümüz tarafından çok yönlü çalışma sürdürülmekte, hukuki süreç takip edilmektedir. Bütün ihtiyaçları noktasında Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı olarak kızımızın yanındayız." ifadelerine yer verildi.

Güncel 25 Temmuz 2018 14:06 Amcasının tacizine uğradığını iddia eden Bahar Doğrul yardım istediManisa'da amcasının tacizine uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Bahar Doğrul sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla Başkan Erdoğan'a seslenerek yardım istedi. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Ajanslar