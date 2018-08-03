Yaptırım krizi ardından yüz yüze ilk görüşme gerçekleşti!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasındaki ikili görüşme TSİ 07.30'da Singapur'da başlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temaslarına devam ediyor.

45 DAKİKALIK GÖRÜŞME



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo'nun görüşmesi TSİ 07.30'da başladı.

İki bakan arasındaki görüşme 45 dakika sürdü.

ANLAŞTILAR



Reuters'ın geçtiği habere göre, iki bakan sorunların çözümkü konusunda mutabık kaldı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ



Son olarak Singapur'da yapacakları yüz yüze görüşmeden önce ABD tarafının talebi üzerine 1 Ağustos'ta telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo, 18, 26 ve 28 Temmuz'da yaptıkları telefon konuşmalarıyla son 15 günde 4 kez istişarelerde bulunmuştu.

Çavuşoğlu, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le de ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.

Gündem 03 Ağustos 2018 08:20 Skandal karar açıklanırken Trump papazlar ile toplantıdaymış!Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders’in Türkiye’ye yönelik skandal yaptırım kararını açıkladığı sırada ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki bir başka salonda papazları ağırlıyordu.

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Kaynak: Ajanslar