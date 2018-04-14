Yapılan açıklamalarla dakika dakika Suriye operasyonu
Amerika, İngiltere ve Fransa'nın gece saatlerinde Suriye'yi bombalaması sırasında ülkeler peş peşe açıklamalarda bulundu.
04.30 Suriye devlet televizyonu, "Şam ve çevresi Tomehawk füzeleri ile vuruluyor.
04.40 İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırı kararı almanın çok kolay olmadığını belirtti.
04.45 Macron: "Suriye'de kimyasal kullanımına müsamaha edemeyiz"
05.00 Pentagon: "Harekatın hedefi Suriye hükümetidir"
05.10 Rusya: "ABD tüm uluslararası kuralları ihlal etti"
08.00 NATO: " Bu saldırı rejimin Suriye halkına tekrar kimyasal saldırı düzenleme gücünü zayıflatacaktır"
08.40 Türkiye: "Bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz"
08.50 İran: "Saldırıyı sert bir dille kınıyoruz"
08.55 Rusya Savunma Bakanlığı: "Füzelerden hiçbiri Tartus ve Hmeymim'de bulunan üslere isabet etmedi"
09.40 Avrupa Birliği: "Suriye'deki trajedi daha fazla devam edemez. Müttefiklerle operasyonu destekliyoruz"
10.00 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Suriye'de kimyasal saldırı cevapsız kalamazdı"
Trump saldırı emrini böyle açıkladı: "Bunlar bir canavarın işlediği suçlar. Silahların üretimine ve kullanımına karşı güçlü bir caydırıcılık oluşturacağız"