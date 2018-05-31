Yapay zeka nedir? Yapay zeka hakkında hiç bilinmeyenler

Yapay zeka nedir sorusu birçok insan tarafından soruluyor. Yapay zeka hakkında hiç bilinmeyenleri sizler için derledik.

Yapay zeka son zamanlarda insanlar tarafından merak edilen ve birçok teknoloji firması tarafından üzerine çalışılan bir konudur. Son dönemlerin en popüler teknolojisi olarak bilinen yapay zeka bilgisayar bilimcisi Amerikalı McCarthy tarafından 1965 yılında Dartmouth Konferansı'nda ortaya atılmıştır. Kimileri bu teknolojinin insanlığını düşünüyor. Fakat her şeye rağmen akıllı zeka bugün dünyada birçok alanda yaygın olarak kullanılan bir teknolojidir. Yapay zeka nedir sorusu insanlar tarafından merak ediliyor. Yapay zeka hakkında hiç bilinmeyenleri sizler için derledik.

YAPAY ZEKA NEDİR?

Yapay zeka günümüzdeki dünyada çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Birçok alanda kullanılan yapay zekaya kimileri kehanet gözüyle bakmaktadır. Birçok insanda yapay zeka nedir sorusunu sıkça internette araştırmaktadır. İşte yapay zeka hakkında hiç bilinmeyenler...

YAPAY ZEKA TÜRLERİ

Yapay zeka, temelde zayıf (dar) ve güçlü (genel) olmak üzere iki sınıfta incelenebilir. Belirli bir görev için tasarlan zayıf yapay zekalar, en basit örnekle Siri gibi, kısa komutlarla çalışan yazılımlarla açıklanabilir. Güçlü yapay zeka tanımı ise genelleştirilmiş insan bilişsel yeteneklerine sahiptir ve kısaca bilinmeyen bir görev sunulduğunda da çözüm üretmek için yeterli zekaya sahiptir. 1950'de matematikçi Alan Turing tarafından geliştirilen Turing Testi, yöntemin tartışmalı olmasına rağmen bir bilgisayarın insan gibi düşünebileceğini belirlemek için kullanılıyor.

YAPAY ZEKANIN KULLANIM ALANLARI



Sağlık alanı en yaygın yapay zekanın kullanım alanlarından biri. Hasta sonuçlarını iyileştirmek ve maliyetleri düşürmek için kullanılan AI teknolojileri, insanlara göre daha iyi ve daha hızlı teşhis yapmak için geliştiriliyor.

İş dünyası, yapay zekanın çokça kullanıldığı alanlardan bir diğeri. Otomasyon, makine öğrenimi ve robotlar, iş dünyasının neredeyse her alanında kullanılıyor. Hatta tüm Dünya’nın yönünü çizdiği Endüstri 4.0 ile birlikte, bu teknolojiler görmezden gelinemeyecek derecede önem kazanıyor.

Yapay zekanın ön plana çıktığı bir diğer alan ise eğitim. Öğrencilere eğitimi daha erişebilir halde sunmak, öğretmenlere daha fazla zaman kazandırmak ve öğrencilerin takibinde ek destek sağlamada kullanılıyor. Veri sayısının çok fazla olduğu finans alanı da bir başka yapay zeka alanı. Mint veya Turbo Tax gibi kişisel finans uygulamalarına uygulanan AI, finans kurumlarını desteklemektedir. Bu gibi uygulamalar, kişisel verileri toplayarak mali tavsiyelerde bulunabiliyor. Bugün yazılım, Wall Street'te ticaretin büyük bölümünü gerçekleştiriyor.

Hukuk alanında yasalar ve belgelerin eşleştirilmesinde harcanan süreyi düşürmek için kullanılan yapay zeka teknolojileri, zamanın daha iyi kullanılmasını ve verimi artırmada katkı sağlıyor.

Kaynak: AjansHaber