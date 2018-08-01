Yapay zeka destekli Honor Note 10 nihayet görücüye çıktı

Honor Note 10 nihayet tanıtıldı. Yapay zeka destekli güçlü işlemci, gelişmiş kamera özellikleri, devasa pil ve ekranıyla öne çıkan, üç farklı versiyona sahip. İşte çıkış tarihi, fiyatı ve teknik özelliklerine dair her şey haberimizde.

Huawei’in alt markası Honor, yeni amiral gemisi modeli Honor Note 10’u tanıttı. Merakla beklenen Note 10, üst düzey teknik özelliklere sahip. Telefon fantom mavisi ve gece siyahı olmak üzere iki farklı renkle satışa çıkıyor.

Yüksek çözünürlüklü ekran Honor Note 10, devasa 6.95 inç’lik AMOLED ekrana sahip. Bu ekran HDR10 desteğiyle birlikte geliyor. Full HD+ çözünürlük sunan ekran 600 nit parlaklığa sahip. Bu sayede ekranı gün ışığında rahatlıkla görebilirsiniz. Ayrıca yapay zeka desteği sayesinde izlediğiniz videoları yüzde 20 daha kaliteli izleyebiliyorsunuz.



YÜKSEK PERFORMANSA SAHİP



Honor Note 10, gücünü Kirin 970 işlemciden ve 6 GB / 8 GB RAM’den alıyor. Son derece yüksek performans sunan cihaz, ısınma problemi yaşamaması adına 8 katmanlı ısı dağılımı sunan THE NINE sıvı soğutma sistemi kullanıyor.

Ayrıca harici ısı dağıtım katmanı, cihaz ısının %41 daha dengeli yayılmasını sağlarken ortalama sıcaklığı da 10 derece kadar düşürür. Soğutma sisteminde PC seviyesinde sıvı soğutma boruları yer alıyor.

GELİŞME ÖZELLİĞİNE SAHİP

Honor Note 10’un arka kısmında 16 MP ve 24 MP çözünürlüğünde çift kamera modülü bulunuyor. Ayrıca cihazıb yapay zeka desteği burada da devreye giriyor. AI görüntü sabitleme ve farklı kamera modlarına sahip telefon, son derece kaliteli fotoğraflar vaat ediyor.

Ön kısmında ise 13 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyaframa sahip bir kamera bulunuyor.

Honor Note 10 teknik özellikleri

Ekran: 6.95 inç boyutunda 2220 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü AMOLED ekran

Boyut ve ağırlık: 177 x 85 x 7,65 mm - 230 g

İşlemci: Kirin 970 (4 × Cortex A73 2.36GHz + 4 × Cortex A53 1.8GHz)

RAM: 6/8 GB

Depolama kapasitesi: 64/128 GB+ microSD kart desteği

Arka kamera: 24 MP (f/1.8) + 16 MP (f/1.8)

Ön kamera:13 MP (f/2.0)

Batarya: 5000 mAh (5V / 4.5A hızlı şarj destekli)

İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo

Renk seçenekleri: Fantom mavisi, gece siyahı

Honor Note 10 fiyatı ve çıkış tarihi

Honor Note 10, 1 Ağustos tarihinden itibaren satışta olacak. Fantom mavisi ve gece siyahı olmak üzere iki farklı rengi bulunan Honor Note 10'un fiyatı şu şekilde:

6 GB RAM + 64 GB depolama kapasiteli model: 410 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama kapasiteli model: 468 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama kapasitesi: 527 dolar

Kaynak: ajanslar