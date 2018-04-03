Yangına "imece" usulü müdahale

Düzce'de Hacıyakup köyünde bir evde çıkan yangını söndürmek için köylüler seferber oldu, köylülerden tencereyle su taşıyıp yangına müdahale etmeye çalışanlar oldu.

Alınan bilgiye göre, Gölyaka ilçesine bağlı Hacıyakup köyünde 86 yaşındaki Mehmet Nuri Özdoğan'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevre sakinleri yangına müdahale etmeye çalıştı, köylülerden biri tencereye doldurduğu suyla yangını söndürmeye çalıştı.

Bu sırada Gölyaka ve Düzce belediyelerine ait itfaiye ekipleri geldi. Köylüler ve ekipler müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mehmet Nuri Özdoğan yanan evini çaresizlik içerisinde izledi. Komşuları ise Özdoğan’ı teselli etti. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.