"Yandaş medya beni çağırmıyor" diye serzenişte bulunan Muharrem İnce'ye Turgay Güler'den davet!

Her mitinginde "yandaş medya beni çağırmıyor" diye serzenişte bulunan Muharrem İnce'ye davet Ülke TV Sıradışı programı sunucu Turgay Güler'den geldi.

24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde liderler meydanlarda mitinglerine devam ediyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise mitinglerinde sık sık "yandaş medya beni çağırmıyor" diye isyan ediyordu.

TURGAY GÜLER DAVET ETTİ

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Ülke TV Sıradışı programı sunucusu Turgay Güler,

şu paylaşımı yaptı.

Kaynak: Ajanslar