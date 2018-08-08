Yalova'da mağazanın deposu alev aldı

Yalova'da eşya mağazasında çıkan yangın mağazanın içinde bulunan beyaz eşyaları kül döndürdü.

Yalova’da bir eşya mağazasının deposunda çıkan yangında beyaz eşyalar kullanılamaz hale geldi.

İTFAİYE VE POLİSLER BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ



Rüstempaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir binada bulunan beyaz eşya mağazasının ikinci katındaki deposunda beklenmedik bir yangın çıktı.



Yangını fark eden vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri depoyu saran yangına müdahale etti. İtfaiyenin bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında, depoda bulunan beyaz eşyalar kül oldu. Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: Ajanslar