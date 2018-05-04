Yalova AK Parti aday adayları listesi - 24 Haziran 2018

24 Haziran erken seçimler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti aday adayları listesi belli oldu. Yalova AK Parti aday adayları tam liste...

24 Haziran erken seçimler öncesinde AK Parti aday adayları listesi belli oldu. İl il AK Parti aday adayları listesi açıklandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında erken seçim istiyoruz açıklamasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra partiler hızla adaylarını belirleme sürecine girmişti. Akabinde ise ittifaklar oluşmaya ve açıklanmaya başlamıştı. İttifaklar net olarak belli olurken; AK Partiyle MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakının karışısında CHP,İYİ Parti,SP ve DP yer aldı.AK Parti Yalova aday adayları listesi...

Aydın AK Parti aday adayları listesi:

FEDAİL DEMİR

SEYFETTİN DOĞAN

ÖMER FİTOZ

FİKRİ DEMİREL

TUNCAY MUSTAFAOĞLU

MUHAMMET GAZİOĞLU

HASAN SOYGÜZEL

SABAHATTİN ARVAS

MUHİTTİN NAYMAN

OKTAY ÇOLAK

NAZİF ASLIYÜKSEK

İPEK ERBEYKAL

HAZAL DEMİRKAYA

ALPAN SOLMAZ

BAYRAM ALİ YILMAZ

BÜLEND TANIR

MUSTAFA PEHLİVAN

EBRU FİLİZ

MEHMET DEMİRHAN

ERDAL ALKAŞ

İLKER KARBUZ

DR.AHMET İHSAN ALTUNÇ

İHSAN MURAT TURAN

MELAHAT YALÇIN

MEHMET KUYUMCU

ÖMER ASLAN

SERAP TÜRKYILMAZ

MERAL EVCİN ÖZDEMİR

FATİH TAŞKAN

HAMİT KOCA

NECATİ ERBUL

İLHAN EVCİN

BARBAROS H. BİNİCİOĞLU

MUHAMMET MUSTAFA TOKAY

MELEK DEDECAN

ALİ FAİK AYDIN

BARIŞ BİNGÖL

NİHAL GAK

ERCAN GÜRER

İBRAHİM KÜLÜŞLÜ

NİYAZİ AKDEMİR

İLKER KAYA

MELİHA AKYOL

MEHMET GÖKHAN GENEL

HASAN ÖZÇELİK

FURKAN GEÇER

PINAR İNCİ

TEMEL COŞKUN

































