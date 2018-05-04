Yalova AK Parti aday adayları listesi - 24 Haziran 2018
24 Haziran erken seçimler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti aday adayları listesi belli oldu. Yalova AK Parti aday adayları tam liste...
24 Haziran erken seçimler öncesinde AK Parti aday adayları listesi belli oldu. İl il AK Parti aday adayları listesi açıklandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında erken seçim istiyoruz açıklamasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra partiler hızla adaylarını belirleme sürecine girmişti. Akabinde ise ittifaklar oluşmaya ve açıklanmaya başlamıştı. İttifaklar net olarak belli olurken; AK Partiyle MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakının karışısında CHP,İYİ Parti,SP ve DP yer aldı.AK Parti Yalova aday adayları listesi...
Aydın AK Parti aday adayları listesi:
FEDAİL DEMİR
SEYFETTİN DOĞAN
ÖMER FİTOZ
FİKRİ DEMİREL
TUNCAY MUSTAFAOĞLU
MUHAMMET GAZİOĞLU
HASAN SOYGÜZEL
SABAHATTİN ARVAS
MUHİTTİN NAYMAN
OKTAY ÇOLAK
NAZİF ASLIYÜKSEK
İPEK ERBEYKAL
HAZAL DEMİRKAYA
ALPAN SOLMAZ
BAYRAM ALİ YILMAZ
BÜLEND TANIR
MUSTAFA PEHLİVAN
EBRU FİLİZ
MEHMET DEMİRHAN
ERDAL ALKAŞ
İLKER KARBUZ
DR.AHMET İHSAN ALTUNÇ
İHSAN MURAT TURAN
MELAHAT YALÇIN
MEHMET KUYUMCU
ÖMER ASLAN
SERAP TÜRKYILMAZ
MERAL EVCİN ÖZDEMİR
FATİH TAŞKAN
HAMİT KOCA
NECATİ ERBUL
İLHAN EVCİN
BARBAROS H. BİNİCİOĞLU
MUHAMMET MUSTAFA TOKAY
MELEK DEDECAN
ALİ FAİK AYDIN
BARIŞ BİNGÖL
NİHAL GAK
ERCAN GÜRER
İBRAHİM KÜLÜŞLÜ
NİYAZİ AKDEMİR
İLKER KAYA
MELİHA AKYOL
MEHMET GÖKHAN GENEL
HASAN ÖZÇELİK
FURKAN GEÇER
PINAR İNCİ
TEMEL COŞKUN