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03 Eylül 2018 19:44 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2018 19:46

Yalnız yaşadığı evinde hayatına son verdi

Akşam saatlerinde Gaziantep Cemal Gürsel Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hannan Y. evinin tavanına bağladığı ipi boynuna geçirip kendisini astı.

Yalnız yaşadığı evinde hayatına son verdi

Akşam saatlerinde Gaziantep Cemal Gürsel Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hannan Y. evinin tavanına bağladığı ipi boynuna geçirip kendisini astı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kendisinden haber alamayan komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri girdikleri evde Hannan Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Hannan Y.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: GaziantepCemal Gürsel Mahallesi


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