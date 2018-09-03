Yalnız yaşadığı evinde hayatına son verdi
Akşam saatlerinde Gaziantep Cemal Gürsel Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hannan Y. evinin tavanına bağladığı ipi boynuna geçirip kendisini astı.
Akşam saatlerinde Gaziantep Cemal Gürsel Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hannan Y. evinin tavanına bağladığı ipi boynuna geçirip kendisini astı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kendisinden haber alamayan komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri girdikleri evde Hannan Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Hannan Y.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Kaynak: DHA