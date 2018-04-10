Yalının hasarını kimin ödeyeceği belli oldu!

Boğaz'da yalı kazasının ardından gözler, geminin kayıtlı olduğu sigorta şirketine çevrildi. Anıtlar Kurulu yalıda hasar tespitinde bulunuyor.

İstanbul Boğazı’nda geçtiğimiz Cumartesi meydana gelen yalı kazasının ardından uzmanlar yaptıkları incelemelerin ardından ilk tespitlerini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, temeli sarsılan, denize kayan ve duvarları yıkılan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nda ağır hasar olduğu ilk tespitlerde ortaya çıktı.

TAZMİNAT BEDELİ MİLYONLARCA DOLAR

Yalıdaki hasar sadece bununla da sınırlı değil. Yok olan yada hasar gören antika eserlerde, değeri 60 milyon dolar (243 milyon TL) olan yalının tazminat bedelini kat kat arttırıyor. Yalıdaki hasar tespit çalışmaları devam ederken, Malta bandralı ‘Vitaspirit’ adlı geminin bağlı olduğu dünyaca ünlü sigorta şirketi UK P&I Club’ün gözleri de bu incelemede. Tazminat bedelinin milyon dolarlarca olacağı tahmin edilirken, uzmanlar tazminat konusunda UK P&I Club’ın yalı sahipleriyle anlaşmak için rakamları yükselteceğini tahmin ediyor. Peki dünyanın en ünlü sigorta şirketi nasıl çalışıyor.

Gündem 08 Nisan 2018 10:05 Boğaz'daki Kazanın telsiz kayıtları! İstanbul Boğazı'nda dün, dümeni kilitlenen 225 metre boyundaki "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi, Karadeniz-Marmara yönlü geçişinde Fatih köprüsü altında dümen gücünü kaybederek, tarihi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı.



ŞİRKETİN BÜNYESİNDE 10 GEMİ VAR

UK P&I Club’ün bünyesinde dünya çapında 10 bin gemi bulunuyor. Yani 10 bin sigortalı gemi anlamına geliyor. Gemilerin uluslar arası karasularda ticaret yapabilmesi için bu sigortaya ihtiyaçları vardır. Sigorta şirketinin oluşturduğu havuza kazalara karşı sigorta şirketleri her yıl düzenli prim öderler. Bu primlerle gemilerde yaşanan işçi ölümleri, gemi çarpışmaları yada çevresel zararların tazminatları ödenir.

Malta bandralı ‘Vitaspirit’ adlı geminin de üyesi olduğu UK P&I Club, şimdi de İstanbul Boğazı’ndaki yalı kazasının tazminatını ödemek için uzmanların yaptıkları incelemenin sonucunu bekliyor.

Kaynak: Ajanslar