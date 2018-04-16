Yalancı Macron'un mumu yatsıyı göremedi!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macron'un Türkiye açıklamasının tamamen yalan olduğunu ve kendisine bir Cumhurbaşkanı'na yakışır şekilde hareket etmesini isterim." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları soruldu.

Sayın Çavuşoğlu Macron'un Türkiye açıklaması için ne diyeceksiniz?

MACRON YALAN SÖYLÜYOR

Macro'nun konuşmaları yalan. Bir Cumhurbaşkanına yakışır açıklamalar bekliyoruz. Kimsayal silahlara da nükleer silahlara da karşıyız.

Çavuşoğlu: (Macron'un açıklamaları) Maalesef birçok Avrupalı dostumuz popülizmi tercih ediyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar da farklı ülkeler tarafından yalanlandı. Bir cumhurbaşkanına yakışır açıklama bekliyoruz. Ankara'da üçlü zirve yapılmadan önce Macron zirveye katılmak istediğini söyledi. Cumhurbaşkanımız, Ruhani ve Putin'i aradı. Rusya bir mahsuru yok dedi. İran ise üçlü toplantımızı yapalım, sonra 3+1 şeklinde yaparız dedi. Üçlü toplantıya dahil edilmeyince de gelmedi. Bunları açıklamak zorunda kalmamalıydık ama gerçeği söylemeliyiz.

RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ

Biz kimyasal silahlara da karşıyız, rejimin cezalandırılmasını her defasında talep ettik. Delillerin toplanıp Lahey'e gönderilmesini istedik. Bizim İran ve Rusya ile Astana ve Soçi'yle başlayan bir işbirliğimiz oldu. Bu işbirliğinin amacı ateşkesi sağlamak ve siyasi sürece katkı sağlamak. Bu süreçten de önemli kazanımlar elde ettik. Bu süreçte de iki ülkeyle rejim konusunda farklı düşündük. Farklı düşündük diye diğer alanlardaki işbirliğimizi sonlandırmalıyız. O konuda işbirliği var diye de rejim konusundaki ilkeli tavrımızdan vazgeçecek değiliz. Bizim farklı düşüncelerimiz olabilir ama Rusya ile ilişkilerimiz Fransa Cumhurbaşkanının ayıracağı kadar zayıf değil. Biz her ülkeyle ilişkilerimizi güçlü tutmak zorundayız.

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Kaynak: Ajanslar