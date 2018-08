Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait araziye el koydu

Yahudi yerleşimciler Nablus kentinin güneyindeki Filistinlilere ait araziye el koydu. Yerleşimciler el koydukları arazide 5 yeni gecekondu inşa etti.

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden sorumlu Filistinli hükümet yetkilisi Gassan Daglas, yaptığı açıklamada, Nablus'un güneyindeki Karyut köyü topraklarında Filistinlilere ait arazi üzerine Yahudi yerleşimcileri tarafından 5 yeni gecekondu inşa edildiğini söyledi.

Zaptedilmiş topraklarda kurulan gecekonduların prefabrik yapılar olduğunu dile getiren Daglas, bölgenin 1993 Oslo



ARAZİLERİN TAPULARI FİLİSTİNLİLERDE

Daglas, asker ve silah zoruyla el konulan arazinin şahsi mülk olduğunu, Karyut köyündeki insanların arazilerin kendilerine ait olduğunu ispat eden ellerinde tapuları olduğuna dikkati çekti.

İsrail'e ait iş makinelerinin el konulan arazide temel açma çalışmaları yürüttüğünü belirten Daglas, gayri meşru Yahudi yerleşim bölgesinin daha da genişletilmesi için bölgeye elektrik hatlarının çekilmeye başlandığını vurguladı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A" bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B" bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C" bölgesinin idari ve güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C" bölgesinin idari ve güvenliği ise İsrail'e bırakılmıştı.

Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde İsrail yönetiminden ruhsatlı 196 Yahudi yerleşim bölgesi bulunurken, 200'den fazla başlangıçta prefabrik yapılardan oluşan gecekondular bulunuyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs topraklarında büyük arazilerin Yahudi yerleşimciler tarafından haksız yollardan gasp edilmesi 2014'te tıkanan İsrail Filistin barış görüşmelerinin yeniden başlamasına en büyük engel olarak görülüyor.

Uluslararası hukuk, gecekondu benzeri yapılarla, işgal edilmiş topraklarda kurulan yasa dışı yerleşimlerin tümünü illegal görüyor. Yine Birleşmiş Milletler, İsrail tarafından kurulan Yahudi yerleşimlerinin hukuk dışı yapılar olduğunu ve barışın önünde en önemli engel teşkil ettiğini kaydediyor.

Kaynak: Ajanslar