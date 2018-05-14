Yahudi ve İsrail hayranı Trump bir de tebrik etti!

ABD Başkanı Trump, ülkesindeki Yahudi lobisinden güç alarak ülkesinin İsrail Büyükelçiliği'ni Filistin'in başkenti Kudüs'e taşıdı.

Geçtiğimiz aylarda ABD'nin Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyacağını açıklayan ve bu konuda oldukça tepki alan Donald Trump, bu kararını bugün gerçekleştirdi.

İSRAİL'İ TEBRİK ETTİ

Trump, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'te açılmasının ardından da sıkça

kullandığı Twitter'dan "İsrail için büyük bir gün. Tebrikler" mesajını paylaştı.

Gündem 14 Mayıs 2018 19:23 Hasan Nasrallah: "Biz vurduk" dedi!Hizbullah lideri Nasrallah, geçen hafta İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yönelik füze saldırısının İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olduğunu söyledi.

Kaynak: Ajanslar