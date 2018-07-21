Yağmur ve fırtına onlarca serçeyi telef etti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle yuvalarından düşen serçe yavruları telef oldu.

Kadirli ilçesinde gece saatlerinde şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Sabah saatlerinde Cemalpaşa Mahallesi Kabasakal Parkı yanındaki yürüyüş parkurunda yürüyüş yapanlar 2 kilometre boyunca uzanan yerdeki binlerce ölü serçe yavrusunu görünce şok yaşadı.

YUVALARDAN DÜŞTÜLER



Ölü serçe yavrularını önce yaprak zanneden vatandaşlar, durumu daha sonra yetkililere bildirdi. Yürüyüş parkuru boyunca uzanan çınar ağaçlarında ki yuvalarından şiddetli fırtınadan dolayı yere düşen serçe yavrularının hepsi telef oldu. Yürüyüş parkurunda spor yapan bir vatandaş, “Zannediyorum akşamki fırtınadan dolayı oldu. 2 kilometre boyunca her taraf binlerce serçe yavrusu ölüsü ile dolu. Ağaçtaki yuvalarından düşmüşler. Çok yazık, çok üzüldük Doğal afetin acı bir tablosu” şeklinde konuştu.

Kaynak: Ajanslar