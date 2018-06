Yağız Can Konyalı kimdir ve kaç yaşında? Neden gözaltına alındı?

Yağız Can Konyalı kimdir sorusu gözaltı olayının hemen ardından merak edilmeye başlandı. Yağız Can Konyalı kaç yaşında ve neden gözaltına alındı? Detaylar Ajanshaber.com'da.

Fox TV ekranlarında her hafta izleyici karşısına çıkan dizinin oyuncularından Yağız Can Konyalı uyuşturucudan gözaltına alındı. İnsanlar Yağız Can Konyalı neden gözaltına alındı sorusunun cevabını merak etmeye başladı. İstanbul'un Beşiktaş semtinde otomobilinden 19 gram uyuşturucu çıkan genç oyuncu polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Genç oyuncu ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayı duyan insanlar Yağız Can Konyalı kimdir sorusunu sormaya başladı. Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde rol alan genç oyuncu birçok dizi ve film projesinde yer aldı. Yağız Can Konyalı kaç yaşında? İşte genç oyuncu hakkında merak ettiğiniz her şeyi haberimizin devamında bulabilirsiniz.

YAĞIZ CAN KONYALI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bizim Hikaye dizisindeki performansıyla dikkat çeken Yağız Can Konyalı uyuşturucudan gözaltına alındı. Beşiktaş'ta Yağız Can Konyalı ve arkadaşının bulunduğu araçta uyuşturucu madde bulundu. Genç oyuncu Yağız Can Konyalı ve arkadaşının bulunduğu otomobilden 19 gram uyuşturucu çıkması üzerine karakola götürülen şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

OTOMOBİLDEN GELEN KOKU ELE VERDİ

Otomobil içerisinde bulunan Yağız Can Konyalı ve arkadaşı Beşiktaş’ta polis kontrolüne takıldı. Yapılan işlemler sırasında otomobilin içerisinde bir koku olduğunu fark eden polis memurları ünlü oyuncu ve arkadaşını otomobilden indirdi. Otomobilde yapılan detaylı aramalar sırasında tütün ile karıştırılmış 19 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Polis karakoluna götürülerek ifadeleri alınan Konyalı ve arkadaşı serbest bırakıldı.

YAĞIZ CAN KONYALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Yağız Can Konyalı 20 Eylül 1991'de İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Trabzonludur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Hep oyunculuğa merak salan Yağız Can Konyalı şuan istediği kariyere sahip olmak üzeredir.İlk olarak sevenlerinin karşısına Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi ile geçmiş ve büyük beğeni ile izlenmeyi başarmıştır. Ama asıl kendini geniş kitlelerce tanınması 'Adı Mutluluk' dizisindeki 'Zeki' rolüyle oldu.

Takım: Mahalle Aşkına' filmindeki 'Turgay' rolüyle Altın Portakal Jüri Özel Ödülü'nü kazanmayı başararak herkese kendini kanıtladı. Yağız Can Konyalı, şu sıralar 'Bizim Hikaye' dizisinde Rahmet karakterini canlandırıyor. Genç oyuncu dizideki performansıyla izleyicilerin takdirini topluyor.

Kaynak: AjansHaber