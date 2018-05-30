Xiaomi Redmi 6A ortaya çıktı! Ne zaman piyasaya sürülüyor?

Merakla beklenen akıllı telefonlardan Xiaomi Redmi 6A ortaya çıktı. Xiaomi Redmi 6A ne zaman piyasaya sürülüyor sorusunun cevabı Ajanshaber.com'da.

Çinli teknoloji devi Xiaomi son dönemlerdeki çıkışını sürdürmeye kararlı gözüküyor. Çinli firma şimdi yepyeni bir modelle teknoloji meraklılarının karşısına çıkacak. Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarıyla ilgili bilgiler yavaş yavaş gelmeye başladı. Redmi 6 ve Redmi 6 Plus ile ilgili ilk görüntüler geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Xiaomi Redmi 6A modelini merak eden vatandaşlar internette bu cihazı araştırıyor. Xiaomi Redmi 6A ilk olarak Çin'in telekomünikasyon cihaz denetleyicisi TENAA'nın kayıtlarında ortaya çıktı. Teknoloji meraklıları Xiaomi Redmi 6A ne zaman piyasaya sürülüyor sorusuna yanıt arıyor. Bizlerde bu haberimizde Xiaomi Redmi 6A özellikleri ile ilgili bilgileri derledik.

XİAOMİ REDMİ 6A ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde Çinli teknoloji devi Xiaomi firmasının yeni akıllı telefonları Redmi 6 ve Redmi 6 Plus ile bilgiler ortaya çıkmıştı. Yine aynı serinin bir diğer modeli olan Xiaomi Redmi 6A TENAA‘nın kayıtlarında ortaya çıktı. İnsanlar şimdi bu cihazla ilgili bilgi edinmek istiyor.

XİAOMİ REDMİ 6A MODELLERİ

Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu, M1804C3CT, M1804C3DT ve M1804C3DC olmak üzere üç farklı model halinde kayıtlarda kendisine yer buldu. Bu nedenle cihazın kullanıcılara üç farklı donanım seçeneği ile sunulacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

XİAOMİ REDMİ 6A ÖZELLİKLERİ



Her üç model kamera dışında aynı özelliklere ev sahipliği yapıyor. Cihazın 5.45 inç büyüklüğündeki 18:9 ekranı, 1440×720 piksel ( HD+ ) çözünürlük sunuyor. Qualcomm’un 2 GHz hızında çalışan ve 14 nm fabrikasyon süreci ile üretilen sekiz çekirdekli Snapdragon 625 işlemcisinden güç alan akıllı telefon, 2 GB / 3 GB / 4 GB RAM ve 16 GB / 32 GB ve 64 GB depolama seçenekleri ile gelecek.

XİAOMİ REDMİ 6A TASARIMI



147.46 × 71.49 × 8.3 mm boyutlarında ve 146 gram ağırlığındaki Redmi 6A, 3000 mAh kapasiteli bataryadan beslenirken Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkacak. M1804C3CT model numaralı akıllı telefon, 8 Megapiksel arka ve 5 Megapiksel ön kameraya sahip. Diğer yandan M1804C3DC ve M1804C3DT model numaralı cihazlar ise 12 Megapiksel + 8 Megapiksel çözünürlüğünde çift arka kameraya sahip olacak. Ön kısımda 5 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Xiaomi Redmi 6A serisi Mavi, Siyah, Altın, Gül altın, Gümüş Gri, Beyaz, Kırmızı, Pembe, Mor ve Sarı olmak üzere kullanıcılara 10 farklı renk seçeneği sunacak.

XİAOMİ REDMİ 6A NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cihazın çıkış tarihi henüz tam olarak kesinleşmedi. Kesinleştiğinde sizlere duyuracağız.

Kaynak: AjansHaber