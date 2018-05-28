Xiaomi Mi 8 özellikleri ve beraberinde gelecek yenilikler! Ne zaman çıkacak?

Xiaomi Mi 8 özellikleri teknoloji meraklılarının ilgisini çekiyor. Xiaomi Mi 8 beraberinde gelecek yenilikler ve ne zaman çıkacak sorularıyla ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Çin'in teknoloji devi Xiaomi firması yepyeni bir cihazla teknoloji meraklılarının dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Xiaomi Mi 8 özellikleri ile Çinli şirketlerin bugüne kadar çıkarttığı en iyi telefonlardan birisi olma özelliğini yaşıyacak. Mart ayı içerisinde Xiaomi firması Xiaomi Mi MIX 2S modeli, şirketin bugüne kadar ürettiği en iyi kameralı akıllı telefonu olarak gösterilmişti. Xiaomi firması önümüzdeki günlerde Xiaomi Mi 8 ve Xiaomi Mi 8 SE cihazlarını teknoloji fuarında tanıtıma sunacak. Xiaomi Mi 8 beraberinde getireceği yenilikler ile piyasada büyük bir rekabet yaratacağa benziyor. Peki Xiaomi Mi ne zaman çıkacak?

XİAOMİ Mİ 8 ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 8 özellikleri ile de şimdiden çok konuşulmaya başlandı. Çinli firma Xiaomi'nin yakın zamanda tanıtacağı bu cihaz piyasadaki rekabeti daha da arttırmaya devam edecek. Yakın zamanda Xiaomi Mi 2 MIX 2S'yi satışa sunan firma Xiaomi Mi 8 ile kullanıcılarına büyük sürprizler sunacak.

KAMERASIYLA DİKKAT ÇEKECEK

İddialara göre yeni Xiaomi Mi 8 ve Mİ 8 SE'nin kamera performansları ile Mi MIX 2S'i geride bırakarak şirketin en iyi kameralı cep telefonları haline gelecekleri belirtildi. Mi MIX 2S, arkasında bir çift yapay zeka destekli 12 megapiksel kameraya sahipti. Xiaomi Mi 8'in de çift kameralı olacacağı ancak birinci kamera f / 1.7 diyafram ve 16-megapiksel, ikinci kamera ise f / 2.0 diyafram ve 20 megapiksel değerlerinde olacağı iddia edilmektedir.

EN İYİ KAMERALI AKILLI TELEFON

Mi 8 ve Mi 8 SE Modelleri, Çinli şirketin bugüne kadar çıkarttığı en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar olacak. Bu sene Mart ayı içerisinde Çinli üretici Xiaomi tarafından piyasaya sürülen Xiaomi Mi MIX 2S modeli, şirketin en iyi kameralı akıllı telefonu olarak gösteriliyor.

XİAOMİ Mİ 8 BERABERİNDE GELECEK YENİLİKLER

Cihaz 6,2 inç 2280×1080 piksel bir IPS ekrana sahip. Kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkacak telefon, gücünü Snapdragon 845 işlemciden alıyor. 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolaması bulunan gözde model, arkasında çiftli kamera sistemi taşıyor. 20 megapiksel + 16 megapiksellik bu kamera sistemi, F1.7 ve F2.0 diyafram değerlerine sahip. MIUI 10 arayüz yapısıyla görücüye çıkartılacak çentikli telefon, 3.300 mAh kapasitesinde bir pil taşıyor. 7.8mm kalınlığa sahip olduğunu da bildiğimiz telefon, söylendiği kadarıyla 172 gram bir ağırlığa sahip. Gözde model 6 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip versiyonda 440 dolar, 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip. Telefon gri, mavi, altın ve kırmızı olmak üzere dört fark seçeneğiyle raflardaki yerini alacak.

XİAOMİ Mİ 8 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Xiaomi Mi 8'nin 31 Mayıs'ta tanıtılması bekleniyor. Çıkış tarihiyle ilgili detaylar yapılacak fuarda netlik kazanacak.

Kaynak: AjansHaber