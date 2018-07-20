Wilshere West Ham'ı tercih etme nedenini açıkladı

Uzun süre Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan ancak tercihini Fenerbahçe'den değil West Ham'dan yana kullanan Jack Wilshere, transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Wilshere West Ham'ı tercih etme nedenini açıkladı. ''Ayrılma kararını ben aldım. Bu karar, bir süredir kapımda bekliyordu aslında." sözleriyle konuşmasına başlayan Wilshere, "West Ham çocukluğundan beri tuttuğum bir takımdı. Upton Park'a gider futbolcuları seyrederdim." ifadelerini kullandı.



''KARAR BENİM İÇİN ÇOK AÇIKTI''



Tercih yaparken hangi motivasyonla hareket ettiğini söyleyen Wilshere, "Tüm seçenekleri göz önünde bulundurdum. İngiltere dışından gelen bir teklifi uzun süre düşündüm. Fakat, sonunda karar benim için çok açıktı. West Ham'ın gerçek bir hırsı vardı. Büyük bir stadyumda, harika taraftarlar önünde oynuyorlar. Ayrıca, burada çok özel bir projeyi hayata geçiriyorlar." ifadelerini kullandı.



West Ham'daki hedeflerini anlatan Wilshere, "Takım olarak son birkaç yılda sürekli ileri doğru gitmeye çalışıyorlar. Yeni transferlerle birlikte daha da ileri gideceğiz." diyerek sözlerini sürdürdü.



''HALA EN ÜST SEVİYEDE OYNAYABİLECEĞİMİ İSPAT ETTİM''



Kendi kariyerinden bahseden İngiliz yıldız, "Son birkaç yılda zor zamanlar yaşadım ama formumu giderek yükseltiyorum. Bournemouth'ta harika bir dönem yaşadım. Oraya gitmemdeki amaç kendimi bulmam ve kanıtlamamdı. Hala en üst seviyede oynayabileceğimi ispat ettim. Ardından Arsenal'e döndüm ve forma için savaştım. 30 küsür maçta oynadım ve güzel performanslar gösterdim." diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Ajanslar