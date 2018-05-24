WhatsApp'ta dev hata: Engellenen kullanıcılar mesaj atabiliyor!

WhatsApp’ta engellenen kişiler, sizinle ilgili bilgileri göremiyor ve size mesajla ulaşamıyordu ancak son güncelleme ortalığı karıştırdı, durumu tam tersine çevirdi.

WhatsApp'ta engellemiş olduğunuz kişiler tarafından gönderilen mesajların bir anda telefonunuza gelmesi bir kabul olabilir. Yeni gelen WhatsApp güncellemesiyle bu maalesef gerçek oldu.

Twitter’da tepki gösteren kullanıcılar, engelledikleri kişilerden mesajlar almaya başladığını söyledi.

Hem Android hem de iOS cihazların bir kısmı şu an bu hatayı yaşamaya devam ediyor. Bu tür bir problem yaşıyorsanız şimdilik tek çözüm engellediğiniz kişinin engelini kaldırıp tekrar engellemek. Bunun dışında yapabileceğiniz farklı bir çözüm şu anlık mevcut değil. WhatsApp’ın yakın bir zamanda güncellemeyle bu sorunu çözmesi bekleniyor.

Kaynak: Ajanslar