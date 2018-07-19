WhatsApp'ta çok mesaj atanlara kötü haber geldi
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platform üzerinden sıkça mesaj atanları etkileyecek bir yenilik ile gündemde yer alıyor. Whatsapp karşı tarafa sıkça mesaj atarak kullanıcıları sıkan yazışmaları sessize almak için yeni bir özellik geliştirdi.
WhatsApp, beta testlerinde yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. 2.18.216 beta sürümünde gelen yeni kısa yol kullanıcıları mutlu edeceğe benziyor.
SIKÇA MESAJ ATANLARA KARŞI ÖNLEM
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma platformu Whatsapp karşı tarafa sıkça mesaj atarak kullanıcıları sıkan yazışmaları sessize almak için yeni bir özellik geliştirdi.
"SESSİZE AL" ÖZELLİĞİ
Yeni gelen 'sessize al' özelliği ile artık kullanıcı bir sohbetten 50'nin üzerinde bildirim alırsa, uygulamaya girmeden bildirim panelinden sohbeti sessize alabilecek
Whatsapp sessize alma özelliğini şimdilik beta kullanıcılarına sundu. Özelliği denemek için Play Store'dan Beta sürümünü 2.18.216 sürümüne güncelleyebilirsiniz.
Kaynak: Ajanslar