Whatsapp'a yaş sınırı mı geliyor?

Avrupa’da 25 Mayıs’ta yürürlüğe girecek yeni veri koruma yasasına göre veri erişimi için "tam rıza" göstermek gerekecek ve bu da var olan 13 yaş sınırı ile sağlanamadığı için WhatsApp’ın da kullanıcıları için yaş sınırını arttıracağı belirtildi.

WABetaInfo’nun haberine göre, WhatsApp’ın güncellemeye hazırlandığı kullanım şartları, servisin halihazırda 13 olan yaş sınırlamasını 16’ya çıkaracak. Bu değişimin ne zaman devreye sokulacağı kesin olarak açıklanmazken, GDPR’nin yürürlüğe gireceği 25 Mayıs’tan önce gerçekleştirileceği belirtildi.

AVRUPA ÜLKELERİ SINIRI 13'E DÜŞÜRME HAKKINA SAHİP

Yeni veri koruma yasası, veri toplayan ve paylaşan uygulamaların kullanıcılarının en az 16 yaşında olmalarını zorunlu hale getirirken, isteyen Avrupa ülkeleri bu sınırı 13’e düşürme hakkına sahipler. Ancak bu durumda ailenin rızası gerekecek. Ayrıca, Cambridge Analytica veri skandalı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Facebook, yasalar konusunda işini şansa bırakmak istemiyor. Bu sebeple, WhatsApp'ın bu yasanın şartına riayet edeceği düşünülüyor.

Avrupa çapında kullanıcıların veri gizliliklerini korumaya başlayacak olan GDPR, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in geçtiğimiz hafta ABD Senatosu’nda verdiği ifadelerin de önemli bir konu başlığını oluşturdu. Birçok senatör ve kongre üyesi, Facebook’un GDPR’ın gerekliliklerini Avrupa’nın yanı sıra ABD’de de uygulayıp uygulamayacağını sordular.

Bundan iki sene önce hazırlanan GDPR'nin Avrupa Birliği üyesi ülkelerde uygulanması 25 Mayıs 2018 tarihinde zorunlu olacak.

Teknoloji 03 Nisan 2018 11:34 Whatsapp'a dev güncelleme geliyorWhatsApp’a eklenecek yeni özellikler ortaya çıktı.

Kaynak: Ajanslar