Whatsapp'a dev güncelleme geliyor

WhatsApp’a eklenecek yeni özellikler ortaya çıktı.

WhatsApp üç yeni özellikle kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor.

WhatsApp gruplarına artık 4096 kişi eklenebilecek

WhatsApp kullanırken güvenliğe önem veriyor ve cihazınızın sağladığı imkanlar dışında ek önlemler almak istiyorsanız yeni özellikler hoşunuza gidecek. WhatsApp güvenlik için iPhone’larda Touch ID desteği sunacak. Ayrıca gece modu ve gruba katılan kişi sayısını arttırıyor.

Uygulamaların beta sürümlerini inceleyen WABetaInfo isimli web sitesi tarafından ortaya çıkarılan özelliklerin, önümüzdeki günlerde WhatsApp’ın iPhone, Android ve Windows Phone uygulamasına ekleneceği belirtiliyor.

iPhone'lar için Touch ID kilidi

WhatsApp’a ekleneceği belirtilen özelliklerinden Touch ID desteği, iPhone kullanıcılarının sohbet uygulamasına parmak izleriyle erişmesini mümkün kılacak, daha önce 256 katılımcıyla sınırlı olan WhatsApp gruplarına artık 4096 kişi eklenebilecek. Gece moduyla ise kullanıcılar WhatsApp’ın arayüzünü daha koyu renklerle değiştirecek.

Öte yandan söylentiler, WhatsApp ekibinin sohbet uygulamasının Apple Watch’a özel bir sürümünü geliştirdiklerine işaret ediyor.

Kaynak: Ajanslar