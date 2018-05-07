Whatsapp çökerten mesaj ne? Android Whatsapp siyah nokta nedir?

Whatsapp çökerten mesaj ne ve Whatsapp siyah nokta nedir sorularının yanıtı internet kullanıcıları tarafından sıkça aratılıyor.

Whatsapp çökerten mesaj şu anda dünyanın birçok kullanıcısı merak ediliyor. Siyah noktayla gelen mesaj telefonun bir anda çökmesine neden oluyor. Whatsapp siyah nokta nedir ile ilgili internette birçok araştırma yapılıyor. Kendilerini bu tarz saldırılara karşı korumaya çalışan programın kullanıcıların bu ne olup ne olmadığını araştırmaya başladı. Şaka yoluyla ortaya çıkan bu gönderinin birçok telefonu çökerttiği iddia edildi. Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

WHATSAPP ÇÖKERTEN MESAJ NE?

Whatsapp'ta son günlerde hızla yayılan bir hata, kullanıcıların telefonlarının çökmesine sebep oluyor. Whatsapp hatası dediğimize bakmayın; zira kullanıcıların özellikle uğraşıp belli simgeleri girerek bu hatayı aktif hale getirmesi söz konusu. İlginç hata sizin yollayacağınız bir mesaj ile geçerli olabiliyor.

Alıntı bölümü oluşturup (<…>) bu işaretlerin arasına “Çok ilginç” ve “O kadar komik ki ağlıyorum” emojilerini yerleştiriyorsunuz. Bu mesajı ise eğer siyah noktaya dokunulursa neler olacağını açıklayan bir mesaj ile veriyorsunuz. Eğer karşınızdaki kişi mesaja dokunursa WhatsApp uygulamasının ve hatta telefonun da takılmasına yol açıyor. Whatsapp'ta şaka yoluyla paylaşılan bu mesajlar ciddi bir şekilde telefonları çökerttiğinden bu hataya düşmemelerinde sonsuz fayda var.

Kullanıcılar tek bir simge ile karşı tarafın WhatsApp’ını durdurabiliyor. Hatta WhatsApp’ın kapanmasına veya Android telefonun kullanılamaz hale gelmesine sebep olabiliyor. Bu olay iOS cihazlarda çalışmıyor.

WHATSAPP SİYAH NOKTA NEDİR?

İlginç hata sizin yollayacağınız bir mesaj ile geçerli olabiliyor. Alıntı bölümü oluşturup (<…>) bu işaretlerin arasına “Çok ilginç” ve “O kadar komik ki ağlıyorum” emojilerini yerleştiriyorsunuz.

Bu mesajı ise eğer siyah noktaya dokunulursa neler olacağını açıklayan bir mesaj ile veriyorsunuz. Eğer karşınızdaki kişi mesaja dokunursa WhatsApp uygulamasının ve hatta telefonun da takılmasına yol açıyor. Siyah noktaya dokunmazsanız WhatsApp’ınızda herhargi bir problem oluşmuyor.



Bu hamle şimdiden birçok kişi arasında karşılıklı şaka yapma amacıyla yapılıyor. Elbette başınıza geldiği takdirde oldukça sinir bozucu bir hata olacağını tahmin edebiliyoruz. WhatsApp'ın bu hatanın çözümü ile ne zaman ilgileneceği ise şimdilik bilinmiyor.

Kaynak: AjansHaber