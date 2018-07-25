Whatsapp bugünden itibaren değişiyor!

WhatsApp bildirim uzantısı özelliği nihayet kullanıcılara sunulmaya başladı. Bu yeni güçlü eklenti ile birlikte bildirimler bambaşka bir boyuta sahip olacak.

WhatsApp bildirim uzantısı özelliği nihayet kullanıcılara sunulmaya başladı. Bu yeni güçlü eklenti ile birlikte bildirimler bambaşka bir boyut kazanacak.

YENİ BİLDİRİM UZANTISI



Yeni Bildirim Uzantısı özelliği görüntü ve GIF dosyalarına sunduğu destek sayesinde, doğrudan bildirim olarak gelen bu görüntüleri indirmenizi ve görüntülemenizi mümkün hale getirecek. Hatta Otomatik İndirme seçeneğiniz açıksa içeriği doğrudan görüntüleyebileceksiniz. Herhangi bir kazaya mahal vermemek için medya ön izlemesini görüntülemek üzere bildirimi aşağı kaydırmanız veya dokunmanız gerekeceğini de belirtelim.

SİRİ DİJİTAL ASİSTANI KULLANMA OLANAĞI

Yeni sürümde ayrıca, WhatsApp gruplarına mesaj göndermek için artık Siri dijital asistanı kullanma olanağının sağlandığı belirtiliyor.

BİLDİRİM YÖNETİMİ

Bildirim yönetimi anlamında oldukça başarılı olan WhatsApp, bu yenilikle kullanıcılara önemli bir kolaylık sağlamış olacak. Umarız platform ileriki güncellemeler ile doğrudan mesaj bildiriminde küçük resim ön izlemesi sunmayı da ihmal etmez.

Kaynak: Ajanslar