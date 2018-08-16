Washington havaalanında elektrik kesintisi

ABD’nin başkenti Washington’da Reagan Ulusal Havaalanı’nda gece yarısı elektrik kesintisi meydana geldi. Havaalanı uçuşlara kapatılırken, açıklama yapılmadı.

Başkent Washington’da bilinmeyen nedenle yaşanan elektrik kesintisi, Reagan Uluslararası Havalimanı uçuşlara kapatılmasına sebep oldu.



ELEKTRİK KESİNTİSİNİN NEDENİ AÇIKLANMADI

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaşanan kesinti nedeniyle Washington Reagan Uluslararası Havalimanı’nda kalkış ve inişlerin geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

Havaalanının ne zaman açılacağı ve elektrik kesintisinin neden kaynaklandığı ile ilgili bir açıklama yapılmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Kaynak: Ajanslar