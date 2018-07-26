Wanda Nara kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Maradona ile aşk yaşadığı iddia edilen Wanda Nara kimdir? Wanda Nara kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Inter'de forma giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile ilgili ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Herkes ortaya atılan iddiaların ardından Wanda Nara kimdir sorusu merak edilen soruların başında yer aldı. Maradona ve Wanda Nara arasında gizli bir aşk olduğu iddiasını ortaya atan kişi 91 yaşındaki oyuncu ve sunucu Mirtha Legrand oldu. İnsanlar şimdi Wanda Nara nereli ve Wanda Nara kaç yaşında sorularına yanıt aramaya başladı. Merak ettiğiniz detayları haberimizde bulabilirsiniz.

WANDA NARA KİMDİR?

İnsanlar ortaya atılan iddiaların ardından Wanda Nara kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Nara son dönemde gündeme Maradona ile aşk yaşadığı iddiasıyla gelmişti.

Humor en Custodia'nın revizyonunda 2005–2006 yaz sezonunda ikinci bir vedette olarak sahneye çıktı. 2006-2007 yaz tiyatrosunda, Jorge Corona'nın Kral Corona revizyonunda bir vedette oysa, komedyen ve karısının kötüye kullanılması iddialarıyla iki ay sonra revizyonu bıraktı. 2007 yılında Showmatch Patinando por un Sueño ile bir sözleşme imzaladı ve 2009 yılında El Musical de tus Sueños'a katıldı. 2011 yılında Patinando 2011'e katılarak, eşiyle birlikte İtalya'ya gitmeye ve hamileliğinden dolayı ayrıldı.

Nara, 28 Mayıs 2008'den 6 Kasım 2013'e kadar Sampdoria futbolcu Maxi López ile evlendi. Çiftin üç oğlu Valentino Gastón López (25 Ocak 2009), Constantino López (18 Aralık 2010) ve Benedicto López (20 Şubat 2012). Nara (oğulları ile), Buenos Aires'e dönmek için İtalya'dan ayrıldı ve Maxi López'le arkadaşlığı sırasında tanıdığı Inter futbolcu Mauro Icardi ile ilişki kurmaya başladı. Nisan 2014'te Sampdoria ile Inter arasındaki Serie A maçında, López, Icardi'nin elini sıkmayı reddetti ve “Wanda derby” adlı oyunu dublöre çevirdi. Nara ve Icardi daha sonra 27 Mayıs 2014'te evlendi.

MARADONA İDDİASI

Magazin basınının daha önce de birlikte olduklarını iddia ettiği Maradona-Nara ilişkisini yeniden gündeme taşıyan isimse 91 yaşındaki oyuncu ve sunucu Mirtha Legrand oldu.

LEGRAND'IN İDDİASI



Arjantin'de yayım yapan La Nacion gazetesine konuşan Legrand, ikilinin bir otelde geceyi birlikte geçirdiklerine şahit olduğunu söyledi. Legrand Mar del Plata'da yaşandığı iddia edilen olayla ilgili şunları dile getirdi:

"Onların kaldıkları odaya çok yakındım. Ancak çıkardıkları gürültüden ötürü uyuyamıyordum. Ben yan odadaydım."

Kaynak: AjansHaber