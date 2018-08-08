Vücudunuzdaki yağlardan kurtulmak için bu adımları uygulayın

Bel çevresindeki yağlardan kurtulmak için sabah kahvaltıdan önce yürüyüş yapın, sahte tatlılar yiyin. Doğru nefes almak ise inatçı yağların vücudunuzu terk etmesinin bir başka yolu...

Pantolonlardan taşan bel bölgesi yağlarından kurtulmak için yaşam biçiminizde biraz değişikliğe ihtiyacınız olabilir. Bel çevresi yağlarınızdan kurtulmak için sürekli diyet yaptığınız halde bir sonuca varamıyorsanız, konunun uzmanları önerilerde bulunuyor. Sadece diyet yaparak bu inatçı yağları eritmek mümkün olmadığını belirten uzmanlar, püf noktaları şöyle anlatıyor:

SABAH KAHVALTIDAN ÖNCE YÜRÜYÜŞ YAPIN



Sabah 08.00’da işe gidiyorsanız, 06.00’da kalkabilir ve bir saatlik yürüyüş yapabilirsiniz. Kahvaltıyı atlamak yerine, evde hazırlayabileceğiniz pratik bir öğün de bu süreçte işinizi çok kolaylaştırabilir. Tabi ki bunlar için erken yatmanız çok önemli. Bu döngüye alıştığınız taktirde çok hızlı bir sonuç alacağınıza emin olun. Bu programla iş yerinizde veriminizin artacağını da göreceksiniz.







HAFTADA EN FAZLA İKİ KEZ TARTILIN



Diyete veya spora başladığınız ikinci günde hemen tartıya çıkıp kilo verip vermediğinizi kontrol etmeyin. Eğer dengeli ve sağlıklı besleniyor, sporunuzu düzenli yapıyorsanız zaten zamanla kilo vereceksiniz. Haftada bir kere tartılmak bu süreçte en doğrusu. Kaç kilo verdiğinizi çok merak ediyorsanız, en fazla iki kere tartılın ve sonuç ne olursa olsun asla vazgeçmeyin.





SAHTE TATLILAR YİYİN



Kadınların diyet konusundaki en büyük sıkıntıları tatlıya hayır diyememeleri. Diyet döneminde kesinlikle tatlıları hayatınızdan çıkarın. Yağlı, hamurlu tatlılar yerine meyve ya da kuru meyve yemeyi tercih edin. Mesela kahve keyfi yapmayı çok seviyorsanız, yanında lokum yerine hurma tercih edebilirsiniz. Canınız pasta istediğinde elma, mandalina, çilek, kiraz gibi meyvelerin üzerine yağsız sütle yapılmış kremşantiyi dökerek yiyebilirsiniz. Bu tüm isteğinizi karşılayacak.

EGZERSİZLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN



Egzersizlerinizi mevsime ve koşullara göre düzenli olarak değiştirin. Mesela kış aylarında spor salonunda fitness yapmaya, ilkbahar aylarında koşmaya ve yaz aylarında da yüzmeye ağırlık verebilirsiniz.





DÜZENLİ NEFES ALIN



Düzenli nefes hareketleriyle metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Günün farklı zamanlarında, en az beş kez ateş solunumu adı verilen nefes tekniğini uygulayabilirsiniz. Bu nefes alma tekniğinde, ağız ve burun açık olarak iki dakika süresince saniyede önce bir nefes daha sonra saniyede iki nefes alıp verecek şekilde solunum yapabilirsiniz. İlk zamanlar baş dönmesi ve mide bulantısı görülse de, zamanla bu etkiler ortadan kalkacaktır.







YEMEĞİNİZİ KENDİNİZ YAPIN



Bir restorana gittiğiniz zaman diyet menü isteseniz bile yemeklerde hangi yağın kullanıldığını ve o yemeğin nasıl yapıldığını asla bilemezsiniz. Bu nedenle diyet döneminizde dışarıda yemeyi bırakın. Kendi yaptığınız, sağlıklı yemekleri yedikçe hem daha dinç olacak hem de daha hızlı kilo vereceksiniz.



YEMEKTEN ÖNCE BİR BARDAK SU İÇİN



Su içmek zayıflama evresinde gerçekten çok önemli. Eğer yağlarınızdan kurtulmayı kafanıza koyduysanız her fırsatta su için. Ama en önemlisi yemek yemeden önce bir bardak su için. Neden mi? Çünkü su içtiğiniz zaman size biraz da olsa doygunluk hissi verir ve bunun sonucunda da çok yemek yemekten kurtulursunuz. Ayrıca yemekten önce su içmek metabolizmanızı da hızlandırır.

GÜNE LİMONLU SUYLA BAŞLAYIN



Sabah koşuya çıkmadan önce hafif ılık ve limonlu su içtiğinizde daha kolay kilo verdiğinizi göreceksiniz. Haftada üç kez suya bir çay kaşığı elma sirkesi eklemeyi de deneyebilirsiniz. Ama elma sirkesini her gün kullanmayın. Çünkü yağlarınızı eritmek isterken mide rahatsızlıklarına neden olabilirsiniz.



UYKUNUZU ALIN



Sağlıklı ve hızlı çalışan bir metabolizmaya sahip olmak istiyorsanız, günde 7-9 saat arasında uyumanız gerekiyor. En önemlisi ise erken yatıp, erken kalkmak. Çünkü gece geç yatıp, sabah geç kalkmak daha fazla besin alma ihtiyacına neden oluyor. Ayrıca düzensiz bir uykuya sahipseniz, kilo verme miktarınız ve hızınız bazı hormonlar tarafından engelleniyor.

TUZU AZALTIN

Sadece kilo almaya neden olduğu için değil, önemli ve ciddi hastalıkların da sorumlusu olduğu için tuzu en az miktarda yemeniz gerekiyor. Eğer çok tuzlu yemek yiyen biriyseniz, tuzu azalttığınızda vücudunuzdaki ödemlerin azaldığını da fark edeceksiniz.

Kaynak: Ajanslar