Volkan yeni sözleşme istiyor!

Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel'in durumu, sezon sonunda belli olacak.

2002 yılından beri sarı-lacivertli formayı terleten tecrübeli filebekçi, uzun sürede daha Fenerbahçe'de oynamayı hedefliyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarda 40 yaşına kadar aktif futbol kariyerine devam etmek istediğini belirten Volkan, seçim sonrası yeni sözleşme talebinde bulunacak.

YÖNETİMLE MASAYA OTURACAK

Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Volkan Demirel, Fenerbahçe Seçimli Genel Kurulu sonrası yeni yönetimle masaya oturacak.

2 YILLIK SÖZLEŞME TALEP EDECEK

Hem Aziz Yıldırım hem de Ali Koç yönetiminin, Volkan Demirel'in sözleşmesini uzatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Deneyimli eldiven yeni yönetimden sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılmasını isteyecek.

Kaynak: Ajanslar