Volkan Göç kimdir? Volkan Göç nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Volkan Göç kimdir? Volkan Göç nereli ve mesleği nedir? Volkan Göç hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Volkan Göç kimdir? Volkan Göç nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Volkan Göç Kimdir?

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Volkan Göç kimdir?

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 1981 yılında doğan Volkan Göç, ilk ve ortaokulu Demirköyilçesinde, lise eğitimini Kırklareli'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi'nden orman mühendisi olarak mezun olan Göç, Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerindeki eşitli şirketlerde görev yaptı. Ticari hayatına 2007 yılında Vize ilçesinde başlayan Göç, AK Parti’nin kurulmasıyla partisinin Vize ilçe teşkilatında çeşitli görevlerde bulundu. Volkan Göç, yeteri düzeyde Arapça, İspanyolca, İtalyanca ve profesyonel derecede İngilizce bilmektedir. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi 25. Dönem milletvekili adayı olmuştur.

Kaynak: AjansHaber