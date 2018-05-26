Volkan Demirel sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Volkan Demirel'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yaklaşık 16 yıldır Fenerbahçe forması giyen kaptan Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulüple yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

2 YIL DAHA TAKIMDA KALACAK



2002 yılından beri sarı-lacivertli ekibin kalesini koruyan Volkan, daha önce yaptığı açıklamada, 40 yaşına kadar oynayıp futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediğini ifade etmişti. Her iki başkan adayının da tecrübeli kaleciye yeni kontrat önereceği ifade edildi.

3 Haziran'da yapılacak seçimlerde hem Aziz Yıldırım'ın hem de Ali Koç'un başkan olmaları durumunda ay sonunda sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki Volkan'la masaya oturacağı belirtildi.

Kaynak: ajanslar