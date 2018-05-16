Vodafone Ramazan Hediyesi 2018 nedir?

Vodafone Ramazan Hediyesi 2018 nedir sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler Ajanshaber.com'da.

Ramazan ayının gelişiyle GSM firması Vodafone Ramazan Hediyesi 2018 kullanıcılarına sunmaya başladı. Vodafone yaptığı bu hizmetle milyonlarca kullanıcısının yüzünü güldürmeyi başardı. Herkes için yapılan bu kampanya Ramazan'da sevdikleriyle daha rahat konuşmak isteyen, internette rahat bir şekilde gezinmek isteyen insanları sevindirdi. Vodafone Ramazan Hediye 2018 kampanyası ile kullanıcılarının takdirini toplamayı başardı.

VODAFONE RAMAZAN HEDİYESİ 2018

Müşterilerinin isteklerini de oldukça fazla önem veren GSM firması, abonelerini her zaman mutlu etmeyi başarıyor. Vodafone 2018 Ramazan ayında faturalı ya da faturasız abonelerinin hiç birini ayırt etmeksizin, herkes için yaptığı bedava internet kampanyaları ile milyonlarca abonesinin yüzünü güldürmeyi başardı.



İNTERNET PAKETİ AVANTAJI

Birçok abone özellik ile internet kullanım hakkını yetirememekten şikayet ediyor. Bunun bilincinde olan dev firma abonelerinin bu durumuna Vodafone sahur bedava internet 2018 kampanyası yaparak çözüm buluyor. Ramazan ayına girmemize çok az bir süre kalması ile beraber birçok ülke genelinde birçok insan bu ayda Vodafone Ramazan hediyesi internet kampanyalarını merak ile bekliyor. Bu fırsat sayesinde bir ay boyunca yüz binlerce abonenin kullanımına sunulacak.

Vodafone Ramazan Hediyesi'ne Nasıl Katılırım?

Ramazan ayına girdiğimiz takdirde katılım mesajı gerektirmeyen tüm kampanyalardan otomatik olarak faydalanmaya başlayabileceksiniz. Bu konu hakkında size kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır. Diğer kampanyalardan da Yanımda uygulaması üzerinden ya da Self Servis üzerinden faydalanmaya başlayabilirsiniz.

Katılım Koşulları Nelerdir?

Tüm aboneler için uygun Ramazan internet kampanyaları vardır. Fakat bazı kampanyalar faturalı abonelere bazıları da sadece hazır kartlı abonelere özeldir.

Nasıl İptal Edebilirim?

Kazandığınız hediyeleri iptal etmek için 542’ye telefon etmeniz yeterlidir. Müşteri temsilcisi ile konuşarak iptal işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kampanya hakkında öğrenmek istediğiniz daha fazla detay için de müşteri hizmetlerine telefon edebilirsiniz.